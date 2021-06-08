Омских садоводов вакцинируют от COVID-19 на даче

Медики пошли навстречу омичам, проводящим лето на приусадебном участке. Теперь прививку от ковида они смогут сделать с "доставкой" прямо на дачу.

- Для этого в садоводческом товариществе нужно сформировать список желающих и передать его в близлежащую поликлинику, - сообщила "РГ" пресс-секретарь регионального минздрава Галина Назарова. - Вакцинация проводится бесплатно. Садоводу достаточно иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС.

По словам специалиста, к какой поликлинике приписан человек, неважно. В назначенный день в СНТ приедут медики и организуют вакцинацию прямо в зданиях правления товариществ.

Стоит добавить, что к вакцинации уже подключилась филармония, а также омский цирк, где не только делают прививку, но и выдают бесплатные билеты на представление.

Искать новые пути борьбы с опасной инфекцией медиков заставляют обстоятельства. Число заболевших Covid-19 в регионе пока остается стабильным.