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08.06.2021 15:58
Рубрика: Происшествия

СК: Напавшие на полицейских в Новосибирской области причастны к грабежу

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет РФ объявил, что два гражданина, напавшие на полицейских в Новосибирской области, причастны и к другим преступлениям - грабежу и хулиганству.

Неожиданное продолжение получило уголовное дело о напавших на полицейских Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова. Оказывается, они причастны к двум преступлениям, совершенным осенью прошлого года в Новосибирске.

Фото: СК РФ
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Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, обвиняемые и еще один гражданин в ответ на замечание из-за неправильно припаркованного на газоне автомобиля избили мужчину.

"Они причинили ему закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа и другие травмы. Кроме того, они требовали передать все имевшиеся у него деньги", - сказала представитель ведомства.

Оказывается, еще в феврале 2021 года УМВД по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело. Вот только "в связи с неустановлением лиц, причастных к преступлению" расследование было приостановлено. Как подчеркнули в СК, несмотря "на наличие очевидных данных и технических возможностей для оперативного установления личностей нападавших".

Сейчас, когда в открытый доступ в интернете и по всем каналам телевидения попали видеозаписи с места оказания сопротивления и применение насилия к сотрудникам полиции, пострадавший от грабежа потерпевший опознал Курбанова как одного из тех, кто напал на него в прошлом году.

Петренко говорит, что сейчас то дело о грабеже прошлой осенью возобновлено, и уголовное дело передано в Следственный комитет России. Уже проведено опознание Курбанова, у него изъята куртка, в которой он, предположительно, находился в момент нападения на потерпевшего. По ней проводится соответствующая экспертиза. Также назначена экспертиза по изъятой видеозаписи с камеры системы "Безопасный город", на которой зафиксированы обстоятельства нападения и автомобиль, принадлежащий Курбанову.

В СК заверили, что в рамках уголовного дела обязательно будет дана правовая оценка действиям сотрудников полиции, которые должны были расследовать преступление, совершенное в октябре прошлого года.

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