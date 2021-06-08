Глава КЧР и руководитель "Россети Северный Кавказ" обсудили развитие энергоотрасли

В Черкесске состоялась рабочая встреча главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида Темрезова и и. о. генерального директора "Россети Северный Кавказ" Романа Левченко, сообщила пресс-служба энергокомпании.

- В первую очередь хочу выразить слова благодарности компании "Россети" за ощутимое участие в развитии энергосистемы региона. Отдельно хотел бы отметить профессионализм энергетиков республики в обеспечении безаварийного прохождения осенне-зимнего сезона, - отметил Рашид Темрезов, открывая встречу.

Во время встречи было отмечено, что уже активно идет подготовка к осенне-зимнему периоду 2021/2022. На финансирование ремонтной программы в регионе компания направит 171 млн рублей (+5 % к уровню 2020 года).

Работа в настоящее время идет по графику. К первому июня проведен ремонт более 26 км ЛЭП 0,4-110 кВ, 66 коммутационных аппаратов подстанций 35-110 кВ, 64 трансформаторных подстанций.

- Что касается инвестпрограммы, то мы продолжаем реализацию проектов, которые нацелены на рост надежности электроснабжения региона. Уже завершена модернизация подстанции 110 кВ "Южная" в Черкесске с увеличением мощности в 2,5 раза - до 80 МВА, в следующем году - реконструкция высокогорной линии 35 кВ "Бичесын - Поляна" протяженностью почти 26 км. Готовы обсуждать и решать вопросы, связанные со строительством новых инфраструктурных объектов, - отметил Роман Левченко.

Особое внимание Рашид Темрезов обратил на необходимость развития инженерной инфраструктуры туристических объектов в Архызском и Тебердинском ущельях. В 2020 году "Россети Северный Кавказ" обеспечили электроснабжением семь санаторно-курортных комплексов и баз отдыха в Архызе, в планах на 2021 год - техприсоединение еще 99 объектов.

Участники встречи также отметили высокую культуру платежной дисциплины практически всех групп потребителей региона, договорились о совместных шагах для решения проблемы долгов коммунальных структур.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"