В Ингушетии подростка задержали за кражу денег из мечети

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ингушетии несовершеннолетнего, которого подозревают в краже денег из мечети в селении Экажево.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканское МВД, в мечети разбили окно. После этого злоумышленник проник внутрь и похитил около 5000 рублей из сейфа.

Сотрудникам отдела полиции по Назрановскому району удалось по горячим следам найти подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 13-летний житель селения. В ведомстве отметили, что задержанный подросток дал признательные показания. Также сообщается, что в отношении его отца составлен протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.