В центре Ухты из-под земли забила нефть

В Ухте местные жители обнаружили выступившую на поверхность жидкость, похожую на нефть, в районе дома №20 по улице Куратова.

Как сообщили в городской администрации, информация о ЧП поступила к властям вечером 6 июня. На следующий день на место с проверкой выехали специалисты управления по делам ГО и ЧС и отдела экологии.

По предварительным данным, произошел естественный выход нефтесодержащей жидкости на поверхность. Угрозы жизнедеятельности населению и попадания в водные объекты нет. Вокруг ямы установлены ограждения.

Специалисты управления по делам ГО и ЧС и отдела экологии будут в ближайшее время вести наблюдение за участком, чтобы понять, является ли нефтепроявление локальным. Затем будут приняты меры по его устранению. Ситуация находится на контроле администрации муниципалитета.