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08.06.2021 14:09
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело о нарушениях в детском лагере Ленобласти

Текст: Татьяна Тюменева (Ленинградская область)

Детский оздоровительный лагерь "Мечта", расположенный в Приозерском районе Ленинградской области, теперь фигурирует в уголовном деле об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

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Уголовное дело, как говорится в сообщении регионального СК, возбуждено после появления негативной информации о лагере в СМИ. Сообщалось, что детей бьют и за ними нет должного присмотра.

В областном СК была создана следственная группа, которая срочно выехала в лагерь. Сергей Сазин, руководитель СУ СК, провел по видеосвязи личный прием матерей, обратившихся в СМИ.

Место происшествия осмотрено. Идут обыски в коммерческих и государственных организациях, в которых, по мнению следствия, могут быть документы, относящиеся к данному делу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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