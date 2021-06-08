СК возбудил дело о нарушениях в детском лагере Ленобласти

Детский оздоровительный лагерь "Мечта", расположенный в Приозерском районе Ленинградской области, теперь фигурирует в уголовном деле об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Уголовное дело, как говорится в сообщении регионального СК, возбуждено после появления негативной информации о лагере в СМИ. Сообщалось, что детей бьют и за ними нет должного присмотра.

В областном СК была создана следственная группа, которая срочно выехала в лагерь. Сергей Сазин, руководитель СУ СК, провел по видеосвязи личный прием матерей, обратившихся в СМИ.

Место происшествия осмотрено. Идут обыски в коммерческих и государственных организациях, в которых, по мнению следствия, могут быть документы, относящиеся к данному делу.