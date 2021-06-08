В Ленобласти завели дело о стройке на месте военного захоронения

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту уничтожения и повреждения воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. Как показала доследственная проверка регионального СУ СК России, на территории поселка Тельмана Тосненского района велись земляные работы, в результате которых грунт вместе с человеческими костями просто вывозили.

- Сотрудники ООО "Эврика" обнаружили костные останки, указывающие на захоронение времен Великой Отечественной войны, однако работы не приостановили, - рассказали в СК. - Располагая информацией об утерянном захоронении воинов Красной Армии, погибших при защите Отечества, действуя группой лиц, продолжили земляные работы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 243.4 УК РФ "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России". Виновным могут грозить штрафы или даже лишение свободы. Расследование уголовного дела продолжается. В частности, следствию предстоит установить, при каких условиях участок, на котором поисковые отряды уже находили воинские захоронения и отдельные могилы, был передан в частные руки - по некоторым данным, под строительство жилья.