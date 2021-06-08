В Ленобласти завели дело о стройке на месте военного захоронения

Новости

Поправки о ежегодной вакцинации от COVID-19 доработают к 15 июня 16:32
Дэнни Элфман признался, что сочинил саундтрек для "Бэтмена" в туалете 16:31
Президент Франции Макрон получил пощечину от мужчины 16:14
Вышел русский трейлер боевика с Ван Даммом "Последний наемник" 16:04
Толстой назвал последствия проявлений неонацизма на Украине 16:03
Умер актер, режиссер, создатель "Кафе "Клубничка" Виктор Рябов 15:50
Мишустин поручил скорректировать для инвалидов расчет оплаты соцуслуг 15:47
Путин: Ситуация с COVID-19 в соцучреждениях РФ была лучше, чем в Европе 15:33
На Урале создадут сыры и йогурты для профилактики рака 15:27
Путин пообещал обсудить вопрос учреждения госнаграды за работу в пандемию 15:23
Медведев допустил возможность запрета некоторых форм ИИ 15:21
Рейтинг сериала о чернокожей Анне Болейн обрушился на IMDb до 1,1 15:18
В Германии с пониманием отнеслись к словам Путина о нежелании "кормить" Киев 15:16
29 спортсменов олимпийской сборной беженцев приедут в Токио 15:16
В Минздраве оценили необходимость ревакцинации после "Спутника V" 15:14
Завальный: "Северный поток-2" будет завершен в этом году 15:07
Минтранс разработал поправки в ПДД, касающиеся электросамокатов 15:04
Собянин уволил главу департамента ЖКХ 15:03
Минздрав: Вакцинация от коронавируса останется добровольной 14:48
В Минздраве рассказали, кого будут прививать вакциной "Спутник Лайт" 14:45
Путин пообещал поддержку программе для волонтеров старшего возраста 14:39
Где в России можно будет увидеть кольцеобразное затмение 14:39
Косачев о признании вакцин: ЕС защищает производителей, а не здоровье 14:31
В Минтруде рассказали, сколько россиян выбрали профессию соцработника 14:16
В Подмосковье разрешили 100% заполняемость кинотеатров, театров и концертных залов 14:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
08.06.2021 16:47
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти завели дело о стройке на месте военного захоронения

Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту уничтожения и повреждения воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. Как показала доследственная проверка регионального СУ СК России, на территории поселка Тельмана Тосненского района велись земляные работы, в результате которых грунт вместе с человеческими костями просто вывозили.

Фото: iStock
СК РФ возбудил уголовные дела о реабилитации фашизма

- Сотрудники ООО "Эврика" обнаружили костные останки, указывающие на захоронение времен Великой Отечественной войны, однако работы не приостановили, - рассказали в СК. - Располагая информацией об утерянном захоронении воинов Красной Армии, погибших при защите Отечества, действуя группой лиц, продолжили земляные работы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 243.4 УК РФ "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России". Виновным могут грозить штрафы или даже лишение свободы. Расследование уголовного дела продолжается. В частности, следствию предстоит установить, при каких условиях участок, на котором поисковые отряды уже находили воинские захоронения и отдельные могилы, был передан в частные руки - по некоторым данным, под строительство жилья.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

Главное сегодня

Президент Франции Макрон получил пощечину от мужчины
В Германии с пониманием отнеслись к словам Путина о нежелании "кормить" Киев
Генпрокуратура сможет представлять РФ в международных судах
В Минздраве оценили необходимость ревакцинации после "Спутника V"
В РФ предложили расширить перечень документов для оформления "ипотечных каникул"
В МВД рассказали о распространенных видах мошенничества
В регионах потребовали провести проверку аттракционов