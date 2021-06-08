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08.06.2021 14:34
Рубрика: Происшествия

В Мурманской области загорелся лес на площади 350 гектаров

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Крупный лесной пожар вспыхнул вечером 7 июня в Мурманской области. Его площадь за несколько часов достигла 350 гектаров, из которых около 100 гектаров занял верховой пожар. Лес загорелся в Ковдорском участковом лесничестве Зашейковского лесничества Кольского района.

Фото: Александр Адамян/ТАСС
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Как сообщили в региональном ГУ МЧС, 8 июня к месту тушения пожара вертолетом доставлены 17 человек от Мурманской базы авиационной охраны лесов и две мотопомпы.

- По предварительным данным, причиной возгорания стал непотушенный костер, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в соцсетях. - Будьте осторожны в обращении с огнем. Последствия безответственности могут быть очень опасными.

Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура начала по этому поводу проверку. Размер ущерба, причиненного пожаром, устанавливается.

По данным Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7-11 июня 2021 года на севере Кольского района, в Ловозерском районе, в районе городов Полярные Зори, Мончегорск, Оленегорск, ЗАТО Александровск ожидается 4 (высокий) региональный класс пожарной опасности. В Печенгском, Ковдорском, Кандалакшском, Терском районах, на юге Кольского района, в районе городов Кировск и Апатиты ожидается 5 (чрезвычайный) региональный класс пожарной опасности.

Спасатели напоминают, что при V классе пожарной опасности пожары возникают от любого источника огня, при этом пламя быстро распространяется. Непосредственное тушение лесных пожаров возможно только в начальной стадии их формирования. Иными словами, при пятом классе разросшийся лесной пожар потушить практически невозможно, можно только "отбить" территорию, чтоб огонь не распространился дальше.

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