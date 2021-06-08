В Петербурге не зафиксировали радиационных загрязнений окружающей среды

Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу сделал заявление о наличии рисков радиационных инцидентов в поселке Кузьмоловский Ленинградской области. В ведомстве отметили, что радиационных загрязнений окружающей среды на территории Санкт-Петербурга не выявлено.

Напомним, в СМИ во вторник появилась информация о том, что в поселке Кузьмоловский ввели режим повышенной готовности из-за повышенной опасности. Решение о введении режима принято на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС для контроля за объектом в переходный период. Связано оно со сменой собственника.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также успокоил жителей, которые увидели в техническом решении, которое обеспечивает контроль за передачей объекта, экологическую опасность - радиационный фон в Кузьмолово находился и находится на уровне природных значений.