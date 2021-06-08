В пирсинг-салоне в Петербурге нашли тела двоих мужчин

Тела двоих молодых мужчин обнаружены в петербургском салоне пирсинга на улице Жуковского.

Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает Интерфакс. По сведениям источника, молодым людям было 22 и 23 года. На их телах не обнаружено внешних признаков насильственной смерти.

Правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств смерти. Из салона изъяты полимерные свертки с остатками неизвестного вещества, которое отправлено на экспертизу, и трубка для курения.

По данным источника, в полицию были доставлены четверо приятелей умерших. Их отпустили после составления протокола по статье об употреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.