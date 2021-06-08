Глава Крыма поручил проверить проект подтопленного участка "Тавриды"

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил Совету министров РК проанализировать причины подтопления участка федеральной трассы "Таврида" в Ленинском районе полуострова.

Накануне во время сильного ливня две из четырех полос автодороги были подтоплены на участке около 500 метров. На проезжей части образовался слой воды до 15 сантиметров.

- Необходимо провести анализ документации "Тавриды", - сказал Аксенов на заседании крымского правительства. - Получается, в том же месте, где зимой был снежный занос, теперь здесь вода. Проектные решения какие-то нужно корректировать.

В феврале 2021 года было на полдня закрыто и движение по федеральной трассе "Таврида" на участке от Керчи до Белогорска. Причиной стал обильный снегопад, который привел к заторам на дороге.