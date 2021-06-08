На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за подъема рек

В ближайшие три дня на Кубани объявили экстренное предупреждение по подъему уровня рек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В связи с продвижением паводочной волны по реке Чамлык с 8 по 10 июня на отдельных участках рек Лаба и Чамлык (Курганинский, Усть-Лабинский районы) ожидаются подъемы уровней воды, - говорится в сообщении. - Существует вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с затоплением и подтоплением территорий и сельхозугодий, населенных пунктов".

Как ранее писала "РГ", несколько дней назад на 11 реках Кубани, в Туапсинском районе и Сочи, наблюдались подъемы до неблагоприятных отметок.