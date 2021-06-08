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08.06.2021 10:18
Рубрика: Дороги

Транспортную развязку на М-4 над "Сальским кольцом" завершили на 70%

Текст: Евгений Гайва

Путепровод над "Сальским кольцом" (строительный адрес "Обход Аксая") в рамках реконструкции трассы М-4 "Дон" в Ростовской области готово почти на 70%, сообщили в госкомпании "Автодор".

Фото: Сергей Николаев/РГ
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На объекте уже возведены пять из шести опор, смонтированы пролетные строения, уложены балки на трех из пяти пролетов, уточнили в госкомпании. Параллельно строятся съезды на М-4 для автомобилей, которые будут следовать в сторону Москвы и Краснодара. Общая длина путепровода составит 126 метров.

Работы идут круглосуточно. В стройке занято около 100 человек и более 20 единиц специальной строительной техники. Завершить возведение новой развязки планируется осенью этого года.

Путепровод позволит разделить транспортные потоки: транзитный транспорт по направлению Краснодар - Москва и Москва - Краснодар будет запущен над "Сальским кольцом", местный трафик пройдет снизу.