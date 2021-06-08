Челябинца приговорили к 14 годам за нападение с ножом на подростков

Центральный суд Челябинска вынес приговор 27-летнему рецидивисту, напавшему с ножом на двух 17-летних подростков, заступившимся за девушку на улице. Один из юношей погиб, второй получил тяжелые ранения, сообщили во вторник следственном управлении СК региона.

- В суде установлено, что в феврале прошлого года, обвиняемый в ходе уличной ссоры, нанес ножевые ранения двум 17-летним подросткам, которые заступились за девушку, находящуюся в их компании, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Раны, полученные одним из подростков, оказались смертельными, второго потерпевшего врачам удалось спасти.

В прокуратуре пояснили, что ранее обвиняемый уже имел судимость за причинение тяжких телесных повреждений и наркотики.

По статьями об убийстве и покушение на убийство двух лиц фигуранта приговорили к 14 годам в колонии особого режима, с последующим ограничением свободы еще на полтора года.