В Миассе загорелся цех по производству запчастей

В городе Миассе Челябинской области возник пожар в здании цеха по производству автомобильных запчастей. Огонь распространился на площади более 700 квадратных метров, сообщили во вторник в ГУ МЧС региона.

- Производственный цех в переулке Элеваторный загорелся днем, - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства. - В связи с опасностью дальнейшего распространения огня было принято решение направить в район ЧП дополнительные силы.

Борьба с огнем ведется в условиях высокой температуры и сильной горючей загрузки. Для бесперебойной подачи воды проложена магистральная линия, задействован пожарный водоем.

Причины возгорания пока неизвестны. По предварительным данным ГУ МЧС, погибших и пострадавших нет.