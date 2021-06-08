В Тюмени спасли лицо пациенту с саркомой верхней челюсти

Врачи тюменской клиники впервые в области провели сложнейшую ювелирную операцию протезирования верхней челюсти пациенту с саркомой и смогли сохранить ему лицо.

Рак молодому человеку диагностировали в прошлом году. Опухоль оказалась настолько большой - около 10 сантиметров - что оперировать сразу было нельзя: сначала пациент прошел курс химиотерапии, чтобы новообразование уменьшилось.

Врачи удалили верхнюю челюсть слева вместе с опухолью, а также - переднюю стенку гайморовой пазухи: стенку щеки, нижнюю стенку глазной орбиты, часть скуловой кости, носовые кости, десна, твердое и мягкое небо.

"В совокупности это довольно большой участок лица и если пациенту не провести пластику, то на лице остается огромная впадина, произошло бы смещение глаза. Нам же было важно удалить раковую опухоль, сохранив при этом жизненно важные функции - дыхание, жевание, глотание, речь", - говорит Юлия Шубина, заведующая онкологическим отделением №2 Медицинского города.

У клиники - богатый опыт реконструкции челюстно-лицевого скелета при раке нижней челюсти (в таких случаях берут ткани кости голени самого пациента). А вот реконструкция верхней челюсти была выполнена в регионе впервые.

"Специалисты отделения лечения опухолей головы и шеи использовали титановую модель, напечатанную на 3D-принтере, которая была изготовлена по индивидуальным параметрам и полностью повторяла контуры здоровой половины лица. Таким образом, был восстановлен каркас для тканей щеки и глаза", - рассказала Юлия Деминова, пресс-секретарь медучреждения.

Для воссоздания неба (а в дальнейшем - и для протезирования зубов) изготовили трансплантат из тканей голени пациента, включающий кость, мягкие ткани и сосуды пациента: его пересадили в полость рта.

На сегодня о перенесенной операции напоминает только небольшой шрам на подбородке: молодой человек ведет обычную жизнь, работает.