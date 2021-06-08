В Тюменском драмтеатре поставили бродвейский мюзикл про семейку Аддамс

В Тюмени нет музыкального театра, нет и оперной сцены, но этот пробел в меру сил и возможностей готовы заполнять артисты другого жанра. На протяжении последнего десятилетия местная драма выпустила в свет семь семейных мюзиклов по мотивам известных сказок и мультиков. А нынешний сезон с обнадеживающим в пандемийное время названием "ВОЗрождение" коллектив вознамерился закрыть постановкой "Семейка Аддамс" по бродвейским канонам. Для этого он получил (кстати, первый в России) специальную лицензию компании Theatrical Rights Worldwide и поклялся ни в чем не отступать от оригинала.

Сибиряки не тыкали пальцем в небо - они выбирали осознанно. История про странное семейство, пронизанная черным юмором, - безусловный лидер за рубежом: за первые полтора года жизни на Бродвее в Нью-Йорке ее показали 722 раза при аншлаге. Тюменцы в содружестве с москвичами (режиссером-постановщиком и автором русского текста выступила молодой специалист, выпускница ГИТИСа Дарья Борисова) на воплощение замысла потратили чуть более полугода. Если эту работу будут встречать такими же овациями и букетами, какие неслись и передавались из зала на сцену в день генерального прогона, то можно предположить, что тут есть место новому творческому рекорду.

Почему зритель (телевизионный и театральный), зачем читатель комиксов (нафталиновых и современных) из множества предложений голосует личным временем и кровным рублем именно за Аддамсов? Порассуждать на эту тему лучше бы с дипломированным психологом. Но мы попробуем и без него… Семья, конфликт отцов и детей, влюбленности и "любови" - все это беспроигрышные темы. Если ко всему перечисленному добавить параграф про обыденность и необычность, то, выражаясь языком тинейджеров 2021 года, новый мюзикл молниеносно залетит и в "реки", и в "топ".

Аддамсы не такие, как все, да одни их увлечения чего стоят! Мама Мортиша (два состава: Софья Илюшина и Анастасия Писарева) наводит порчу, дочь Венсдей (Дарья Терешина и Марина Кошеляева) гуляет по улицам с арбалетом, сын Пагсли (Виталий Илюшкин, Василий Цивинский) кайфует на электрическом стуле, бабушка (Елена Махнева) выпивает на ночь капельку яда, дядя Фестер (Константин Антипин) слагает гимны луне, а отец Гомес (Александр Кудрин) до безумия гордится родней. Они - семья, вернее, семейка, со своими традициями, правилами, привязанностями и обязанностями. А вот с виду обычная троица Байнеке: Элис (Жанна Сырникова), поскольку давно опостылела супругу, ушла в поэзию, Мэл (Сергей Канаев) заточен на одну лишь работу-карьеру, их сын Лукас (Егор Медведев) пока еще на распутье - за кем из родителей последовать? И жили бы они каждый в своем мире долго и даже очень долго, если б Венсдей и Лукас, однажды встретившись и влюбившись, не решили пожениться. Им нужен всего лишь ужин без сюрпризов, чтобы объявить родителям о помолвке. Там-то и выясняется, что грань между нормальностью и ненормальностью условна, а верить стереотипам опасно. Задачка несложная, но попробуй разобраться с первой попытки…

На два действия в мюзикле 23 музыкальных номера и не сосчитать, сколько пластических решений - сольных и массовых. Артисты драмтеатра (заняты 19 человек) в который раз доказали, что при капитальной загруженности в репертуарных постановках умеют ежедневно отдаваться на многочасовых репетициях сложнейшему синтетическому жанру, умеют не просто работать, а пахать. Главным подарком судьбы Борисова назвала актера Александра Кудрина, сыгравшего Гомеса - здесь он на своем месте, полностью, по всем линиям и точкам, совпал с персонажем, разрывающимся между обожаемой супругой и ненаглядной дочерью. Кудрин поет, танцует, импровизирует, кажется, еще чуть-чуть, и взлетит над подмостками… Что в это время творится с поклонницами, не передать словами - они безумствуют.

Фото: Екатерина Христозова

Хороши декорации, еще краше костюмы - задолго до первого показа, наблюдая за жизнью театра в соцсетях, я сразу же купилась именно на фактурные ткани, сложнейший крой, все оттенки черного и серого. В мюзикле нашлось место видеографии и потрясающей игре света. Ну и конечно, как того требуют традиции, - длинной-предлинной красной дорожке, ведущей от сухого фонтана на площади 400-летия Тюмени через множество ступенек до самых дверей театра. По ней зрители дефилировали в начале июня на трех первых показах, не исключено, что пройдутся с 18-е по 20-е число, когда запланированы три последних в этом сезоне приключения с Аддамсами.

Между тем

Семейка Аддамс - вымышленные персонажи комиксов американского художника-карикатуриста Чарльза Аддамса, впервые опубликованные им в 1938 году в журнале The New Yorker. В 1991 году на экраны вышел одноименный фильм Барри Зонненфельда, а бродвейская постановка режиссеров Джулиана Крауча и Фелима Макдермотта - уже через 19 лет. В Тюмени мюзикл поют на русском языке - песни американского композитора Эндрю Липпа перевела Юлия Дякина, сам текст адаптировала режиссер Дарья Борисова. Над спектаклем для ТБДТ также работали художник-постановщик Мария Утробина, художник по свету Иван Виноградов, хореографы Анатолий Войнов и Ирина Кашуба, педагог по вокалу Андрей Федоськин.

Справка "РГ"

163-й творческий сезон Тюменский драмтеатр завершит не только премьерой "Семейка Аддамс". В июне также пройдет 10-дневная лаборатория для начинающих драматургов со всей России. Они поставят несколько эскизов. Лучшие работы перерастут в полноценные репертуарные спектакли для сцены на пятом этаже театрального здания, которая получит имя "Молодость".