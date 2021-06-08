В Тобольске трое подростков отравились таблетками

Правоохранительные органы начали проверку по факту отравления троих несовершеннолетних местных жителей. Они попали на больничную койку, предположительно, из-за неизвестного медицинского препарата, который приняли.

По данным Следственного комитета Тюменской области, вечером накануне подростки 15-17 лет в квартире употребили лекарственное средство и отравились. Вызов поступил в 20.53, "скорая" была на месте уже через пять минут - ребят срочно доставили в больницу.

"Они получают всю необходимую медицинскую помощь в условиях реанимации ОБ№3. Состояние оценивается как тяжелое", - сообщила "РГ" пресс-секретарь регионального минздрава Александра Малыгина.

Следователи опрашивают родственников пострадавших подростков, выясняют обстоятельства несчастного случая. Назначена судмедэкспертиза.