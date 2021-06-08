Рейтинг сериала о чернокожей Анне Болейн обрушился на IMDb до 1,1

На крупнейшем сайте-агрегаторе IMDb, посвященном кино и телевидению, пользователи уронили рейтинг откровенно навевающего тоску костюмного мини-сериала "Анна Болейн" до 1,1 из 10.

Столь низкий балл шоу про чернокожую королеву Англии получило на основе без малого 3 тысяч отзывов. Примечательно, что на российском портале-агрегаторе "КиноПоиск" рейтинг у проекта повыше - 1,7 из 10 на основе порядка 3 тысяч оценок.

На столь прохладный прием отреагировала исполнительница главной роли Джоди Тёрнер-Смит. В интервью Independent она сообщила, что была полностью готова к негативной реакции по поводу назначения ее на роль монаршей особы.

Артистка сказала, что в курсе мемов о том, как Райан Гослинг играет Барака Обаму, но в целом ситуация вызывает у нее смех. На отдельные выпады о двойных стандартах актриса ответила следующее: "Люди упускают нюанс, что исторически цветные люди были стерты из историй и, таким образом, была стерта их человечность. Мы же не стираем человечность белых людей. Мы убираем расу из разговора, чтобы в центре всего этого рассказывать человеческую историю".

Премьера сериала "Анна Болейн" состоялась 1 июня. Он рассказывает историю второй супруги короля Англии Генриха VIII, казненной по обвинению в неверности, инцесте и государственной измене.