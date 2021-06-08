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08.06.2021 19:07
Рубрика: Власть

Роман Романенко: Вопрос обеспечения рабочими местами молодых и активных актуален как никогда

Текст: Анна Полтавцева
Депутат Госдумы, Герой России Роман Романенко заявил о том, что проблема обеспечения занятости молодежи в России давно назрела и получила особую актуальность во время пандемии. Решение этого вопроса он обсудил на встрече с председателем Молодежного парламента при ГД Марией Воропаевой.
Фото: Иван Степанов Фото: Иван Степанов
Фото: Иван Степанов

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и запустить в ближайшее время постоянную программу молодежной занятости. По мнению Романенко, к решению вопроса нужно подходить комплексно и учитывать интересы обеих сторон: претендентов на вакансии и работодателей. Особенно в условиях борьбы с коронавирусом.

Фото: пресс-служба ОНФ
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"Необходимость внедрения программы, обеспечивающей занятость молодых людей, назрела давно. Особенно сейчас, когда экономика страны переживает последствия пандемии, вопрос обеспечения рабочими местами молодых - активных и целеустремленных - граждан актуален как никогда", - отметил Романенко.

Депутат напомнил, что по его инициативе сейчас идет проработка механизма выдачи выпускникам вузов и ссузов специального сертификата номиналом 100 тысяч рублей, предназначенного для погашения расходов работодателя на уплату страховых взносов за трудоустроенного молодого специалиста.

Мария Воропаева отметила, что в отдельных регионах страны уже существует ряд практик, когда работодателям предоставляются льготы, в случае, если они берут на работу выпускников вузов и ссузов.

"Если такие инициативы появятся на федеральном уровне, то регионам не придётся изыскивать средства из своего бюджета, а у государства появится дополнительная возможность осуществлять поддержку молодых специалистов. Предложение Романа Романенко может стать одним из вариантов такой помощи, включённых в будущую программу молодежной занятости", - прокомментировала лидер молодых парламентариев.

По данным Минтруда, число официально зарегистрированных безработных россиян моложе 25 лет достигло 156 тысяч человек, при этом 15 тысяч - это выпускники 2020 года, часть из которых встала на учет после 1 января 2021 года.

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