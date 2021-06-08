Российские 57-мм пушки впервые замечены на иностранных катерах

Данные изделия созданы в Нижнем Новгороде. ВМС Индонезии стали первым известным заказчиком корабельного варианта таких артсистем.

Постройка больших ракетных катеров проекта KCR-60М осуществляется на государственной верфи судостроительного объединения PT PAL в Сурабае с 2012 года.

Три первых катера были сданы в 2014 году, еще один - в 2018 году, через год были заложены еще два, их строительство планируется завершить в 2022 году.

Стандартное водоизмещение - 460 тонн. Длина - 59,8 метра, ширина - 8,1 метра, наибольшее углубление - 4,85 метра. Применены два дизельных двигателя MTU мощностью по 2880 кВт.

Скорость полного хода - до 28 узлов. Экипаж состоит из 43 человек.

Вооружение: две или четыре пусковые установки легких противокорабельных ракет С-705 производства КНР. Ранее применялись 40-мм орудия Bofors L/70, а также две 20-мм автоматические установки.

Четвертый катер дополнительно получил 30-мм шестиствольную NG-18 - копию советской АК-630.

Известно, что 57-мм АУ-220М также применена на новой зенитной установке 2С38 "Деривация-ПВО" и, по некоторым данным, для нее создается управляемый снаряд. Саму "Деривацию" представили на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018".