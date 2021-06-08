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8 июня 2021 г.

Распоряжение губернатора Рязанской области от 4 июня 2021 года № 144-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг"

Дата подписания 4 июня 2021 г.
Опубликован 8 июня 2021 г.
Вступает в силу 4 июня 2021 г., 8 июня 2021 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Рязанской области от 17 марта 2020 года №70-рг

1. Внести в распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг (в редакции распоряжений Губернатора Рязанской области от 18.03.2020 № 77-рг, от 20.03.2020 № 81-рг, от 23.03.2020 № 89-рг, от 27.03.2020 № 97-рг, от 27.03.2020 № 99-рг, от 28.03.2020 № 100-рг, от 30.03.2020 № 101-рг, от 31.03.2020 № 105-рг, от 02.04.2020 № 107-рг, от 04.04.2020 № 109-рг, от 05.04.2020 № 110-рг, от 07.04.2020 № 113-рг, от 11.04.2020 № 120-рг, от 17.04.2020 № 127-рг, от 23.04.2020 № 131-рг, от 29.04.2020 № 139-рг, от 10.05.2020 № 151-рг, от 13.05.2020 № 154-рг, от 28.05.2020 № 173-рг, от 29.05.2020 № 182-рг, от 02.06.2020 № 188-рг, от 18.06.2020 № 210-рг, от 26.06.2020 № 222-рг, от 30.06.2020 № 228-рг, от 03.07.2020 № 235-рг, от 09.07.2020 № 241-рг, от 09.07.2020 № 242-рг, от 22.07.2020 № 255-рг, от 30.07.2020 № 268-рг, от 06.08.2020 № 277-рг, от 07.08.2020 № 279-рг, от 18.08.2020 № 288-рг, от 21.08.2020 № 294-рг, от 28.08.2020 № 302-рг, от 11.09.2020 № 320-рг, от 30.09.2020 № 342-рг, от 13.10.2020 № 358-рг, от 20.10.2020 № 369-рг, от 23.10.2020 № 373-рг, от 28.10.2020 № 377-рг, от 30.10.2020 № 382-рг, от 03.11.2020 № 385-рг, от 03.11.2020 № 388-рг, от 06.11.2020 № 389-рг, от 06.11.2020 № 392-рг, от 13.11.2020 № 400-рг, от 19.11.2020 № 407-рг, от 20.11.2020 № 408-рг, от 04.12.2020 № 428-рг, от 10.12.2020 № 435-рг, от 17.12.2020 № 444-рг, от 25.12.2020 № 460-рг, от 29.12.2020 № 471-рг, от 15.01.2021 № 2-рг, от 15.01.2021 № 3-рг, от 29.01.2021 № 15-рг, от 10.02.2021 № 30-рг, от 25.02.2021 № 44-рг, от 10.03.2021 № 57-рг, от 24.03.2021 № 74-рг, от 31.03.2021 № 83-рг, от 08.04.2021 № 94-рг, от 16.04.2021 № 105-рг, от 30.04.2021 № 121-рг, от 21.05.2021 № 135-рг) следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 6 дополнить словами ", с 8 по 21 июня 2021 года";

2) в абзаце шестом пункта 8 слова "по 7 июня 2021 года" заменить словами "по 21 июня 2021 года";

3) в пункте 25:

абзац семнадцатый после слов "по 7 июня 2021 года" дополнить словами ", с 8 июня по 5 июля 2021 года";

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

"психоневрологических интернатах (за исключением ГБСУ РО "Ухоловский психоневрологический интернат", ГБСУ РО "Ряжский психоневрологический интернат", ГБСУ РО "Ухорский психоневрологический интернат"), ГБСУ РО "Елатомский детский дом-интернат для умственно отсталых детей", ГБУ РО "Центр соц. адаптации для лиц БОМЖ", домах-интернатах для престарелых и инвалидов (за исключением ГБСУ РО "Лашманский дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов", ГБСУ РО "Шиловский дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов", ГБСУ РО "Скопинский дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов", ГБСУ РО "Касимовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов", ГБСУ РО "Рязанский геронтологический центр им. П.А. Малыпина"), стационарных отделениях комплексных центров социального обслуживания населения (за исключением ГБУ РО "Комплексный центр социального обслуживания населения "Семья", ГБУ РО "Спасский комплексный центр социального обслуживания населения", ГБУ РО "Касимовский комплексный центр социального обслуживания населения"), обеспечив при этом необходимую численность персонала смены с целью соблюдения трудового законодательства, а также предоставление 3-разового питания персоналу смены;";

4) абзац шестой пункта 26 изложить в следующей редакции:

"организовать обслуживание заявителей в ГБУ РО "МФЦ Рязанской области" в том числе по предварительной записи, при условии соблюдения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за. исключением подпункта 3 пункта 1, который вступает в силу с 8 июня 2021 года.

Первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области А.Н.Рослякова



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