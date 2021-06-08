Умер актер из "Твин Пикс" и "Баек из склепа" Кларенс Уильямс III

Заметный американский актер Кларенс Уильямс III скончался 4 июня на 82-м году жизни в Лос-Анджелесе. Как передает THR со ссылкой на представителя Уильямса, причиной смерти стал рак прямой кишки.

Кларенс Уильямс III родился 21 августа 1939 года в нью-йоркском Гарлеме в артистической семье. Дебютировал как театральный актер, уже в 65-м получив номинацию на "Тони" - "театральный "Оскар".

R.I.P. Clarence Williams III - you were an amazing performer whose talents will never be replicated. pic.twitter.com/S1u7QOWOfx — Heather Wixson (@thehorrorchick) June 6, 2021

На экранах - с 50-х. Послужной список - внушает: сериал 60-х "Тарзан" и "Легенда о Тарзане" "нулевых", Линкольн из "Отряда "Стиляги", "Блюз Хилл-стрит", отец Принца в "Пурпурном дожде", "Полиция Майами: Отдел нравов", оригинальный "Твин Пикс", второй "Маньяк-полицейский", "Байки из склепа", "Тысячелетие", "Звездный путь: Дальний космос 9", "Крутой Уокер", "Черная метка", "Империя" и так далее - под сотню проектов.

С 1964 по 1984 год был женат на актрисе Глории Фостер (Оракул из "Матрицы").