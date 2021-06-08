Умер актер, режиссер, создатель "Кафе "Клубничка" Виктор Рябов

7 июня в возрасте 78 лет скончался актер, сценарист и педагог, главный режиссер музыкального театра имени Сац, профессор Виктор Рябов. Некролог опубликован на сайте ГИТИС.

"Вся жизнь Виктора Борисовича была посвящена искусству музыкального театра. Долгие годы он творил под руководством Натальи Ильиничны Сац. В ГИТИСе на кафедре режиссуры и мастерства актера музыкального театра мастер проработал около сорока лет", - говорится в нем.

Отмечено, что Рябов очень тонко чувствовал музыкальный театр и этому чутью учил своих воспитанников - актеров и режиссеров.

Причина смерти артиста не названа.

Виктор Рябов родился 22 марта 1943 года. В 1965-м окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, кафедра народного артиста СССР, профессора Товстоногова. С 1969-го - режиссер и помощник руководителя Московского государственного академического детского музыкального театра. После кончины Наталии Сац - главный режиссер театра, с 1996 года.

Как актер появляется в телефильме по пьесе Шекспира "Кориолан" 1968 года - в постановке Давида Карасика, с Сергеем Юрским. Выступил сорежиссером российско-японского мюзикла "Царевна-лягушка" и как автор сценария нескольких эпизодов "Кафе "Клубничка" - одного из первых отечественных ситкомов, собравшего сонм звезд - от Польских и Демьяненко до Мишулина и Крачковской.