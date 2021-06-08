Умерла заразившаяся COVID звезда "мыльных опер" Камила Амаду

Бразильская актриса и продюсер Камила Амаду умерла 6 июня в возрасте 82 лет. Об этом сообщает UOL. Причина смерти артистки пока не названа, но известно, что в прошлом году Амаду была госпитализирована с COVID. Который, впрочем, "удалось побороть".

Камила родилась 7 августа 1938 года в Рио-де-Жанейро, карьеру начала в 69-м и вскоре сделала себе имя на стезе "мыльных опер". Снималась она и в полнометражном кино.

Всего на счету артистки порядка полусотни проектов, в том числе бразильская версия "Опасных связей", долгоиграющий ситком "Большая семья", комедия "Сумасшедшая выходит замуж".

Последний раз Амаду появлялась на экране в драме "Баллада о благородной синьоре", национальная премьера которой состоялась на следующий день после смерти Камилы.