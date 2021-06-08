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08.06.2021 05:56
Рубрика: В мире

В Австралии найден динозавр размером с баскетбольную площадку

Текст: Максим Макарычев

Ученые в Австралии классифицировали новый вид динозавров, обнаруженный в 2007 году, как самый крупный из когда-либо найденных на континенте. Титанозавр был ростом до 6,5 метра и длиной с баскетбольную площадку - около 30 метров. Australotitan cooperensis или "южный титан" входит в число 15 крупнейших динозавров, когда-либо обитавших в истории.

Фото: Luis V. Rey / Cretaceous Research (2021). DOI: 10.1016/j.cretres.2021.104884
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Его скелет был впервые обнаружен в 2007 году на ферме на юго-западе штата Квинсленд. В течение последнего десятилетия палеонтологи кропотливо работали над идентификацией динозавра, пытаясь отличить его от других известных видов, сравнивая изображения его костей с костями других зауроподов - представителей семейства динозавров, которые бродили по Зеленому континенту в меловой период, около 92-96 миллионов лет назад, уточняет ВВС.

Процесс идентификации титанозавра оказался длительным из-за удаленного расположения костей, их размера и хрупкого состояния. Команда исследователей обнаружила, что австралотитан был тесно связан с тремя другими видами зауроподов - винтонотитаном, диамантиназавром и саванназавром. Зауроподы были растительноядными динозаврами, известными своими необычными размерами. У них были маленькие головы, очень длинные шеи, длинные хвосты и толстые, похожие на столбы ноги.

Исследователи назвали динозавра Купером в честь близлежащего местечка Купер-Крик, где он был найден. "Похоже, что самые большие динозавры Австралии были частью одной большой счастливой семьи", - сказал доктор Скотт Хокнулл, один из ведущих исследователей. Во вторник правительство штата Квинсленд приветствовало эту классификацию динозавра, назвав ее "благом для открытий в палеологии". "Квинсленд быстро закрепляется как палеостолица страны - еще многое предстоит открыть", - заявил доктор Джим Томпсон, исполнительный директор сети музеев Квинсленда.

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