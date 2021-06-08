В Минтруде рассказали, сколько россиян выбрали профессию соцработника

Сегодня в сфере социального обслуживания в России работает более 400 тысяч специалистов, которые помогают миллионам граждан, рассказали в Минтруде. Планируется, что их число будет расти. Так, например, создание новых рабочих мест в социальной сфере предусмотрено в рамках внедрения системы долговременного ухода в России. К 2022 году она должна быть опробована в отдельных муниципальных образованиях во всех регионах, а к 2024 году полноценно заработает на всей территории всей страны.

Как отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, труд соцработников становится более сложным и разноплановым, а их роль в обществе с каждым годом возрастает. Они помогают одиноким пожилым людям, инвалидам разных групп, семьям с детьми, попавшим в трудные жизненные ситуации. Причем сегодня социальный работник приставляется к гражданам по заявлению, в дальнейшем социальный уход будет предоставляться по выявительному принципу и ориентирован на конкретного человека и его потребности.

Также в 2021 году выберут лучших работников социальной сферы. Их определят в номинациях, которые отвечают целям нацпроекта "Демография". Например, призовые денежные выплаты предусмотрены за лучшую технологию повышения качества семьи и детей или лучшую практику ухода за гражданами пожилого возраста. В Минтруде уточнили, что победители получат по 500 тысяч рублей за первые места, 300 тысяч рублей - за вторые места и 200 тысяч рублей - за третьи места.