В Минздраве назвали фактор, повышающий на 20% риск развития рака

Если человек выкуривает более пяти сигарет в день, то это на 20 процентов повышает риск возникновения онкологических заболеваний, считает главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. Его мнение приводит агентство ТАСС.

Он также напоминает, что среди факторов, способствующих появлению рака, вредные привычки и нездоровое питание. Врач подчеркивает, что не стоит увлекаться алкоголем и красным мясом. Каждый человек, по его словам, должен как можно больше двигаться, следить за весом и, если нужно, бороться с ожирением.

Каприн также добавил, что необычные выделения или кровотечения должны насторожить человека. Если такие симптомы присутствуют, то человек должен сразу же обратиться к специалисту. Кашель, слабость, потеря веса без диет тоже не должны оставаться без внимания врачей. "Мы все очень чутко чувствуем свой организм, просто чаще всего игнорируем те "звоночки", которые он нам посылает", - добавил онколог. Он также сообщил, что пока продолжаются наблюдения за больными онкологией, которым в рамках научных исследований была введена вакцина "Спутник V".