В Токио начали вакцинацию полицейских и пожарных

С сегодняшнего дня, восьмого июня, среди сотрудников токийской полиции, пожарных и спасательных служб начинается вакцинация. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что в день планируется вакцинировать около пяти тысяч человек, а до конца месяца первую дозу вакцины должны получить примерно 110 тысяч сотрудников правоохранительных и спасательных служб. Второй этап вакцинирования для этой категории граждан в Токио должен начаться в следующем месяце, пишет ТАСС.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. К началу июня, согласно официальным данным, в стране с населением 126,3 миллиона человек было сделано чуть больше 15,6 миллиона прививок. По этому показателю Япония отстает от всех членов Группы семи, куда также входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Франция.

Ранее в минздраве Японии сообщили, что число появившихся на свет в 2020 году детей оказалось самым низким за всю историю регистрации рождений, ведущуюся с 1899 года. По статистике ведомства, в прошлом году рождаемость упала на 2,8 процента по сравнению с 2019 годом и составила 840 323 младенца. Коэффициент рождаемости на одну женщину составил 1,34, это один из самых низких показателей в мире. При этом численность населения старше 65 лет составляет более 20 процентов населения Японии.