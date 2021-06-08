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08.06.2021 20:23
Рубрика: Власть

В ВКС скоро появятся летчицы-истребители

Текст: Юрий Гаврилов

Через два года в российских Воздушно-космических силах появятся первые летчицы-истребители, которые будут управлять современными боевыми самолетами. Об этом во вторник сообщил статс-секретарь, замминистра обороны РФ Николай Панков.

Фото: Евгений Одиноков \ РИА Новости
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"Мы всех девушек в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков готовим для боевой авиации. Да, действительно, распределение по родам авиации есть. Несколько девушек-курсантов, их немного, готовятся в истребительную авиацию. Несколько - в штурмовую. Абсолютное большинство - в военно-транспортную", - рассказал замминистра. Он пообещал, что в ближайшем будущем в действующих строевых частях можно будет увидеть первых российских летчиц-истребителей.

Панков особо подчеркнул, что девушки-курсанты летают, совершают прыжки с парашютом и без каких-либо поблажек в полном объеме выполняют программу подготовки военных летчиков. Так, девчата из Краснодарского училища, которые закончили четвертый курс, освоили на реактивных учебных самолетах Л-39 разные виды летной подготовки, включая выполнение фигур сложного пилотажа и полеты на групповую слаженность.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Воздушно-космические силы (ВКС) Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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