Ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов госпитализирован с COVID

35-летний телеведущий Дмитрий Борисов попал в больницу с коронавирусом. Как передает МЭШ, последние три дня журналист "ощущал все симптомы, но лечился самостоятельно". Но теперь, поскольку у Борисова "есть хронические заболевания", медики приняли решение "не испытывать судьбу и понаблюдать его в больнице".

Дмитрий Борисов родился в 1985 году в Черновцах. Ведущий "Первого канала", генеральный продюсер компании "Первый канал. Всемирная сеть" - с 2015 года, ведущий шоу "Пусть говорят" - с 2017-го, продюсер документальных проектов.

Дмитрий - лауреат индустриальной телевизионной премии "ТЭФИ" 2016 и 2017 годов.