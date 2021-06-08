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Ведущий "Пусть говорят" Дмитрий Борисов госпитализирован с COVID

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    08.06.2021, 11:34
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

35-летний телеведущий Дмитрий Борисов попал в больницу с коронавирусом. Как передает МЭШ, последние три дня журналист "ощущал все симптомы, но лечился самостоятельно". Но теперь, поскольку у Борисова "есть хронические заболевания", медики приняли решение "не испытывать судьбу и понаблюдать его в больнице".

Дмитрий Борисов родился в 1985 году в Черновцах. Ведущий "Первого канала", генеральный продюсер компании "Первый канал. Всемирная сеть" - с 2015 года, ведущий шоу "Пусть говорят" - с 2017-го, продюсер документальных проектов.

Дмитрий - лауреат индустриальной телевизионной премии "ТЭФИ" 2016 и 2017 годов.

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