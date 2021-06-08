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Вышел первый трейлер сериала Вонг Карвая "Цветение"

Новости
    08.06.2021, 14:08
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети представлен первый трейлер многосерийного проекта гонконгского постановщика и сценариста Вонг Карвая "Цветение" (Blossoms Shanghai).

Ролик появился минувшей ночью в Twitter-аккаунте Lost In Film и за минуту демонстрирует в концентрации всё то, за что мы бесконечно любим названного постановщика.

Вонг работал над сценарием шоу пять лет и называет его третьей частью тематической сцепки "Любовное настроение" / "2046".

В основе скрипта - одноименный прославленный роман 68-летнего Цзинь Юйчэна, один из немногих, написанных на шанхайском диалекте. В 2015-м книга получила самую престижную литературную премию Китая - Mao Dun Literature Prize.

Действие сериала развернется в Шанхае 90-х годов прошлого века, родном городе и для режиссера, и для писателя. По центру его выступит молодой человек, из "загадочного оппортуниста с тревожным прошлым" вырастающего до успешного бизнесмена и миллионера. При этом акцентировано, что юноша "добивается всего сам".

Вонг выступит на проекте продюсером, автором сценария и, возможно, режиссером.

Премьера - следующий год.

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