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Вышел трейлер хоррора про жуков-людоедов-телепатов "Гнездо"

Новости
    08.06.2021, 17:42
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube доступен трейлер фильма ужасов "Гнездо" (The Nest). Произведение это, заметим, по всем первичным признакам сулит поклонникам жанрового кинематографа массу приятных мгновений.

Фото: youtube.com
Вышел русский трейлер хоррора "Кроваво-красное небо"

В центре зловещей энтомологической истории - юная Мэг, ее мама Бет и странного вида плюшевый мишка (которого синопсис по загадочной причине обозвал милым), приобретенный ребенком на гаражной распродаже. Мать дарит игрушку дочери в надежде, что это хоть как-то поможет ей скрасить развод родителей. Не подозревая, естественно, что данный медведь не что иное, как оплот кошмарных насекомых сил! Причем паразитических, обладающих коллективным разумом и действующих на ум Мэг самым скверным и кровожадных образом.

Режиссер - Джеймс Сеттлс ("Зло внутри нее", "Пыль из-под колес"), сценарий написала актриса Дженнифер Трудранг (предстоящий "Хэллоуин убивает", "Ужастики", "Дневники вампира"). В одной из второплановых ролей - ветеран-рекордсмен Ди Уоллес ("Трое из ада", "Куджо", "Повелители Салема", "У холмов есть глаза", "Вой, "Инопланетянин", "Зубастики" и еще примерно 240 фильмов и сериалов).

Релиз - 20 июля.

Стоит напомнить, что в 1988-м вышел другой энтомологический хоррор The Nest, в российском видеопрокате известный как "Гнездо мутантов". Там население маленького городка эффективно терроризировали генетически модифицированные тараканы.

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