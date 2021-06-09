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09.06.2021 16:52
Рубрика: Экономика

Эксперт оценил перспективы рынка аренды электросамокатов в России

Текст: Евгений Гайва
Через пару лет на рынке останутся не более двух кикшеринговых компаний, которые предоставляют в аренду электросамокаты. Об этом заявил руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" ОНФ Петр Шкуматов.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

"Года через два большинство прокатных компаний в России разорятся, останутся одна или две", - полагает эксперт.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Тротуары российских городов захватывает компактный электротранспорт

По его словам, те пользователи, которым понравилось пользоваться электросамокатами, купят их, так как тарифы на прокат довольно высокие. Ранее такой же путь прошли в США, Китае, Испании, Германии. Нет ни одного крупного города за рубежом, где бы прокатные компании не начали массово банкротиться, отмечает эксперт.

Уже несколько кикшеринговых компаний, предоставлявших в краткосрочную аренду электросамокаты, приостановили работу в Санкт-Петербурге. А в Челябинске начали массово эвакуировать электросамокаты, припаркованные для проката на тротуарах и пешеходных дорожках.

Парк электросамокатов Whoosh только в Москве насчитывает около 7000, а в целом по России - около 30 тыс. URent также владеет по России около 30 тыс. самокатов.

Всего, по оценкам экспертов, сейчас в стране насчитывается около 90 тыс. электросамокатов, сдаваемых в прокат.

Накануне на площадке Общероссийского народного фронта (ОНФ) замглавы департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта минтранса Владимир Луговенко заявил, что отдельные правила движения будут приниматься только для самокатов, оснащенных двигателем. Кроме того, будет введено ограничение по массе. На самокатах весом более 35 кг запретят ездить по тротуарам. Как рассказали участники совещания, суть изменений заключается в критериях отнесения самокатов к транспортным средствам и механизмом контроля за их использованием. Минтранс взял за основу уже действующую модель регулирования движения велосипедов и адаптировал для самокатов.

В минтрансе пока не раскрывают подробности готовящихся изменений в законодательство. Как пояснили "РГ" в министерстве, новые нормы сейчас согласовываются с причастными структурами.

Фото: РИА Новости
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Чтобы выстраивать систему контроля, нужно определить физический критерий - скорость, массу, габариты, мощность двигателя. Минтрансом в качестве главного критерия заявлена масса электросамоката, пояснил "РГ" Шкуматов. Масса может обсуждаться, но принципиально против такого принципа допуска самокатов на пешеходные дорожки никто не возражал. Это легко контролируемый показатель в отличие от скорости, говорит Шкуматов.

Минтранс также предлагает поделить водителей самокатов на возрастные группы. Например, дети до семи лет смогут ездить на электросамокатах с ограничениями, скажем, только в присутствии родителей. В зависимости от возраста участникам движения будут открываться разные возможности - ездить по тротуарам, использовать тяжелые самокаты. В итоге должна появиться многомерная модель регулирования.

Экономика Транспорт Общественный транспорт

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