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09.06.2021 14:19
Рубрика: Власть

Госдума обеспечит парламентский контроль за институтами развития

Текст: Татьяна Замахина

Госдума приняла закон, направленный на реформирование институтов развития. Правительство РФ прислушалось к ГД, однако теперь депутатам необходимо обеспечить эффективный парламентский контроль за работой институтов развития, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Цель закона - сформировать базу для того, чтобы ВЭБ координировал деятельность институтов развития. У госкорпорации будут полномочия собственника имущества и учредителя таких институтов, она сможет осуществлять мероприятия по их реорганизации и ликвидации.

"Правительство прислушалось к Госдуме, - заявил Володин в ходе пленарного заседания. - И вы в ходе выступления председателя правительства слышали из его заявления, что система, сложившаяся с институтами развития, претерпевает изменения не только по форме, но и содержанию".

Спикер напомнил, что были пересмотрены зарплаты руководящего состава институтов развития. "Они уменьшены очень серьезно. И контроль также усилен за работой институтов развития, - добавил он. - Их раньше было 40, сейчас 13".

Теперь необходимо наладить еще и эффективный парламентский контроль, подчеркнул Володин. "Давайте эти вопросы включать себе в повестку, давайте думать о том, как мы будем с вами заслушивать институты развития", - призвал он коллег.

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