Лавров: РФ заинтересована в прагматичных отношениях с Западом и США

Москва заинтересована в прагматичных отношениях с западными странами и, в частности, США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на "Примаковских чтениях".

"И хочу подчеркнуть, вопреки тому, что пытаются нам приписывать на Западе, мы неизменно заинтересованы в прагматичных взаимовыгодных отношениях с кем бы то ни было, включая сам Запад, будь то Соединенные Штаты, или их союзники по НАТО, или Европейский союз", - сказал министр.

Однако, по его словам, Россия, как и многие другие страны, сталкивается с тем, что Запад не готов к честному диалогу, основанному на фактах, и предпочитает "действовать в духе highly likely". В частности, это происходит в вопросе введения моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.

"После того, как американцы разрушили многие из договоров, например, Договор о ракетах меньшей и средней дальности, мы предложили организовать добровольный мораторий на их развертывание, по крайней мере в Европе. Но несмотря на предложенные нами механизмы верификации такого моратория, Запад по-прежнему уходит от честного разговора", - сказал Лавров.

Он также отметил, что Россия готова к работе с любым партнером, но "игры в одни ворота не будет": ни санкции, ни ультиматумы "не годятся для того, чтобы пытаться разговаривать с нами и достигать каких-то договоренностей", подчеркнул министр. По его словам, Россия будет активно способствовать продолжению мирных перемен "в направлении полицентричности, основанной на коллективном лидерстве ведущих государств в решении глобальных проблем".