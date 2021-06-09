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09.06.2021 11:46
Рубрика: Происшествия

На Камчатке из подтопленного села эвакуировали жителей

Текст: Ольга Коваль

Вода в подтопленном поселке Слаутное Пенжинского района Камчатского края продолжает прибывать. В среду утром ее уровень в реке Пенжина составил 939 сантиметров (при критическом уровне 950 см). Вчера в районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС, в населенном пункте подтоплены семь домов и 17 дворов, трансформаторная подстанция, котельная, пожарный пост и вертолетная площадка. Один из районов поселка полностью отрезан водой.

24 жителя, в том числе 12 детей, вертолетом были доставлены в село Каменское. Некоторые перебрались к родственникам, для остальных развернули пункт временного размещения.

В скором времени спасатели приступят к эвакуации жителей села Аянки, где подтоплены три дома и столько же дворов.

Село Таловка также попало в зону паводка. Уровень воды в реке Энычаваям достиг 358 сантиметров (при критической отметке 420 см). Здесь подтоплены 11 дворов.

10-15 июня спасатели прогнозируют пик наводнения на реках Пенжина и Оклан. Предполагается, что уровень воды в них будет выше среднемноголетних значений.

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