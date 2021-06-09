Названа гарантирующая быстрый прием в больнице фраза

Безотлагательно получить медицинскую помощь в больнице поможет одна фраза.

Как рассказали в эфире телеканала "Россия 1" известный врач и телеведущий Александр Мясников и офтальмолог Дмитрией Майчук, если прозвучат слова "острая боль", медики должны сразу принять пациента. Отмечается, что при острой боли врачи не могут отказать в приеме, даже при отсутствии полиса и паспорта.

В телепрограмме речь шла об опасности конъюнктивита. При его появлении следует обратиться к врачу в течение одного-двух дней. Как отметили медики, если при этом имеются признаки острого конъюнктивита, то помощь будет оказана.

Кроме того на первом этапе при воспалении слизистой оболочки глаза рекомендуется применять средства с интерфероном альфа-2b, антибактериальным и антигистаминным компонентами. Это позволит выиграть время до приема врача. Самолечение в подобных случаях недопустимо и вообще при любых проблемах с глазами следует обращаться к врачу-офтальмологу.