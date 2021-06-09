Нефть подорожала до рекордных значений

Цена нефти марки Brent в моменте выросла до 72,82 доллара за баррель. Стоимость черного золота сорта WTI поднималась до 70,63 доллара за бочку. Об этом говорится в данных лондонской биржи.

Таким образом, стоимость сорта нефти Brent взлетела до максимальных значений за последние два года, цена WTI повторила рекорд роста октября 2018 года.

"Общая направленность котировок нефти вверх связана с восстановлением деловой активности в мире по мере массовой вакцинации и отступления пандемии. Это предполагает увеличение спроса на нефть в перспективе, в то время как ее предложение ограничено сделкой ОПЕК+, - рассказа "РГ" Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade. - Непосредственным же поводом для подъема котировок 9 июня послужили вышедшие накануне ночью данные о снижении запасов нефти в США на 2,1 млн баррелей, по данным Американского института нефти (API). Ведь данная динамика совпала с предположениями рынка о повышении спроса. Она создает оптимизм и относительно сохранения тренда роста потребности в дальнейшем".

В связи с этим, отмечает эксперт, особенный интерес вызовет 9 июня публикация официальных данных о запасах от Минэнерго США в 17-30 Мск.