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09.06.2021 14:57
Рубрика: Экономика

Нефть подорожала до рекордных значений

Текст: Георгий Панин
Фото: Игорь Онучин/ТАСС Фото: Игорь Онучин/ТАСС
Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Цена нефти марки Brent в моменте выросла до 72,82 доллара за баррель. Стоимость черного золота сорта WTI поднималась до 70,63 доллара за бочку. Об этом говорится в данных лондонской биржи.

Фото: iStock
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Таким образом, стоимость сорта нефти Brent взлетела до максимальных значений за последние два года, цена WTI повторила рекорд роста октября 2018 года.

"Общая направленность котировок нефти вверх связана с восстановлением деловой активности в мире по мере массовой вакцинации и отступления пандемии. Это предполагает увеличение спроса на нефть в перспективе, в то время как ее предложение ограничено сделкой ОПЕК+, - рассказа "РГ" Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade. - Непосредственным же поводом для подъема котировок 9 июня послужили вышедшие накануне ночью данные о снижении запасов нефти в США на 2,1 млн баррелей, по данным Американского института нефти (API). Ведь данная динамика совпала с предположениями рынка о повышении спроса. Она создает оптимизм и относительно сохранения тренда роста потребности в дальнейшем".

В связи с этим, отмечает эксперт, особенный интерес вызовет 9 июня публикация официальных данных о запасах от Минэнерго США в 17-30 Мск.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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