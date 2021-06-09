Продюсер Лободы объявила о своем уходе из шоу-бизнеса

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина расторгла контракт с певицей и объявила об уходе из шоу-бизнеса.

Об этом она сообщила в Telegram-канале, подчеркнув, что не хочет больше иметь отношение к эстраде. Увольнение Крапивиной связывают со скандалом между ней и Филиппом Киркоровым, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее Крапивина раскритиковала выступление Киркорова и Давы на премии телеканала "Муз-ТВ". В ответном послании Киркоров указал на сходство сценического номера Лободы с выступлением американской певицы Бейонсе.

Отметим, что Крапивина и Лобода сотрудничали с 2010 года. Помимо продюсирования Нателла была режиссером нескольких клипов певицы.