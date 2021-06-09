Продюсер Лободы объявила о своем уходе из шоу-бизнеса

Новости

Байден уведомил Конгресс об антитеррористических операциях США за рубежом 03:21
Постпред РФ в Вене призвал вернуться к СВПД по иранской ядерной программе 03:19
В Чили построили первый в Латинской Америке завод солнечной энергии 02:06
Ставка на аукционе за место на полет в космос с Безосом достигла $3,5 млн 01:59
В США мошенник выдавал себя в соцсетях за родственников Трампа 01:43
Армия Сирии уничтожила большую часть выпущенных Израилем ракет 01:22
Медведев не смог пробиться в полуфинал "Ролан Гаррос" 00:55
Бельгия снова смягчает ковидные ограничения 00:46
Роспотребнадзор: Пожилые люди легко переносят вакцинацию от COVID-19 00:45
SANA: Средства ПВО Сирии отражают ракетную атаку над Дамаском 00:33
В Мытищах экстренные службы ищут сбежавшего медведя 00:27
Захарова оценила слова Зеленского о новой форме сборной Украины 00:19
Собянин премировал всех соцработников в честь профессионального праздника 08.06.2021
Блинкен опроверг резкое заявление Зеленского по "Северному потоку-2" 08.06.2021
При взрыве гранаты в Харькове пострадали три человека 08.06.2021
Псаки не знает, зачем США ввели санкции против космической отрасли РФ 08.06.2021
Золотая монета "Двойной орел США" продана за рекордные 18,9 млн долларов 08.06.2021
Пушков оценил заявление о 50 годах подготовки Байдена к саммитам в Европе 08.06.2021
В Госдуме назвали утвержденный приговор Младичу политизированным 08.06.2021
Более тысячи стартапов смогут получить господдержку по технологиям ИИ 08.06.2021
МИД: Отношения России и Запада оказались в нулевой точке 08.06.2021
Минобороны опубликовало данные о коронавирусе в армии 08.06.2021
На форуме "Армия-2021" покажут научные разработки кадетов 08.06.2021
Белоусов поручил выделить в 2021 году субсидии на перевозку пассажиров в ДФО 08.06.2021
Стало известно, кто будет комментировать первые игры Евро-2020 08.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
09.06.2021 02:54
Рубрика: Культура

Продюсер Лободы объявила о своем уходе из шоу-бизнеса

Певица Светлана Лобода и продюсер, режиссер Нателла Крапивина (слева направо). Фото: Артем Геодакян/ТАСС Певица Светлана Лобода и продюсер, режиссер Нателла Крапивина (слева направо). Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Певица Светлана Лобода и продюсер, режиссер Нателла Крапивина (слева направо). Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина расторгла контракт с певицей и объявила об уходе из шоу-бизнеса.

Фото: youtube.com
Киркоров перепутал Бузову с Татьяной Навкой на шоу "Маска"

Об этом она сообщила в Telegram-канале, подчеркнув, что не хочет больше иметь отношение к эстраде. Увольнение Крапивиной связывают со скандалом между ней и Филиппом Киркоровым, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее Крапивина раскритиковала выступление Киркорова и Давы на премии телеканала "Муз-ТВ". В ответном послании Киркоров указал на сходство сценического номера Лободы с выступлением американской певицы Бейонсе.

Отметим, что Крапивина и Лобода сотрудничали с 2010 года. Помимо продюсирования Нателла была режиссером нескольких клипов певицы.

Культура Музыка Поп-музыка

Главное сегодня

Путин назвал героическим труд социальных работников во время пандемии
Минздрав: "Спутник V" и "Спутник лайт" могут применяться для ревакцинации
Зампред Банка России оценила риски отключения России от SWIFT
Макрон прокомментировал инцидент с пощечиной
В Германии с пониманием отнеслись к словам Путина о нежелании "кормить" Киев
"РГ" предлагает подборку киноклассики для расслабленных выходных
Светлана Дружинина - о семье, кино и новых "Гардемаринах"