Бабушкинский суд Москвы вынес приговор 23 мошенникам

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил о вынесении Бабушкинским районным судом Москвы приговора группе мошенников. Все 23 участника преступного сообщества признаны виновными.

Мошенники размещали в интернете заведомо ложную информацию об оптовой продаже продуктов питания и автомобильных шин. При этом они не имели намерения и реальной возможности продать эти товары. Они предлагали продукцию стоимостью на порядок ниже рыночной и требовали предоплату в среднем около 100 тысяч рублей. Получив деньги, мошенники переставали выходить на связь.

Мошенников задержали в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Пензенской, Мурманской и Калужской областях.

От них пострадали 234 юридических и физических лица. Причиненный ущерб составил более 51 миллиона рублей.

Организаторы преступного сообщества приговорены к лишению свободы на 11 и 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Восемь членов сообщества осуждены на срок от 5 до 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Еще 13 соучастников приговорены к 5 и 6 годам условно.