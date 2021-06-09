Новости

Причиной пожара в Рязанской области могло стать возгорание аппарата ИВЛ 11:15
Кабмин направит регионам еще 127,7 млн рублей на горячее питание для школьников 11:10
Первая в мире страна легализовала биткоин как платежное средство 11:08
Лавров: Официальные лица Запада не требовали отключить РФ и КНР от SWIFT 11:08
Ученые ЦАГИ исследуют облик легкого самолета местных воздушных линий 11:05
Лавров: США утаивают важные факты по делу о крушении MH17 11:03
Володин сообщил о встрече депутатов с президентом 21 июня 10:55
Рогозин ответил на слова Псаки о санкциях словами из "Бриллиантовой руки" 10:50
В Сети произошла крупнейшая утечка паролей за всю историю 10:45
В Челябинске задержали парня, напавшего на пенсионера из-за замечания 10:40
В Петербурге блогер Хованский задержан за оправдание терроризма 10:39
Поставки электроники РФ для космоса выросли за три года в 2,5 раза 10:37
Курс доллара упал ниже 72 рублей впервые с июля 2020 года 10:35
Власти Москвы снова отложили пропускную систему для малых грузовиков 10:34
Лавров о саммите Россия - США: Для танго нужны двое 10:30
Программы по страхованию жилья от ЧС запустят в 47 регионах 10:25
Лавров: У Москвы нет иллюзий о прорывах на саммите Путина и Байдена 10:23
Глава Итало-российской торговой палаты заявил о безрезультатности санкций против РФ 10:03
Рекорд мира в беге на 10 км у женщин продержался лишь два дня 09:51
В Тюмени врачи извлекли из кишечника ребенка 14 деталей от конструктора 09:47
Россияне назвали главные факторы счастья 09:45
Сенат США одобрил законопроект на $250 млрд о техническом противостоянии Китаю 09:40
СК завел дело после гибели пациентов при пожаре в больнице Рязани 09:40
Истребитель ВВС Болгарии пропал с радаров в ходе учений 09:19
Сбербанк заявил о появлении "терпеливых" телефонных мошенников 09:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
09.06.2021 10:18
Рубрика: Общество

Архангел Ополья

Под Суздалем нашли еще 30 средневековых поселений
Текст: Элина Труханова (Суздаль)
Ученые Института археологии РАН нашли в Суздальском Ополье три десятка ранее неизвестных средневековых поселений. Всего же за 20 лет их обнаружено более 400.
Одна из наиболее интересных находок - подвеска в виде фигуры архангела. Фото: Институт археологии РАН Одна из наиболее интересных находок - подвеска в виде фигуры архангела. Фото: Институт археологии РАН
Одна из наиболее интересных находок - подвеска в виде фигуры архангела. Фото: Институт археологии РАН

- И этот список далеко не полон: по предварительным данным, пока найдено менее половины всех поселений, существовавших на территории Суздальского Ополья - ядра Владимиро-Суздальского княжества, ставшего в XII веке новым политическим центром Руси, - рассказали в ИА РАН.

Фото: iStock
Находка в Израиле подтвердила библейский рассказ о городе Голиафа

В 2020-2021 годах суздальская экспедиция института сосредоточилась на поисках средневековых поселений в радиусе 10 километров от города.

Археологи пояснили, что разведки последних двух лет выявили вблизи Суздаля около 15 ранее неизвестных селищ, расположенных в малозаметных верховьях оврагов. В распаханном культурном слое найдены предметы XI-XIV веков, а также лепная керамика, созданная без гончарного круга и датируемая первым тысячелетием.

Еще полтора десятка поселений XI-XIV веков найдены в верховьях реки Рпени, в 15-20 километрах к юго-востоку от Суздаля. На поверхности селищ и в шурфах археологи собрали около 650 средневековых артефактов: бытовых вещей, орудий труда, украшений и предметов христианского благочестия. Причем, судя по находкам, часть здешнего населения имела высокий социальный статус.

- Датировка керамики и вещевых находок показывает, что время максимального роста поселений и наиболее интенсивной жизнедеятельности в Суздальском Ополье приходится на XII - первую половину XIII века, - сообщили в ИА РАН.
Новгородскому музею-заповеднику передадут шесть кладов древних монет

Одна из наиболее ярких находок - свинцовая подвесная печать с надписью "Илия, епископ Новгородский" и изображением Богоматери Знамения на оборотной стороне. Печать была найдена частным лицом и передана сотрудникам экспедиции. Она скрепляла документ, вышедший из канцелярии новгородского епископа Илии (Иоанна) в 1163-1164 годах. Полевые работы 2020-2021 годов пополнили редкими предметами и суздальскую коллекцию христианской металлопластики. Речь, в частности, о трех подвесках в виде фигур архангелов, круглой иконке Богоматери Оранты (все эти предметы XII - первой половины XIII века) и иконке с изображением архангела с жезлом и державой (вторая половина XIII - XIV век).

- Систематическое обследование центра Суздальской земли и интеграция в единую информационную систему данных о выявленных памятниках позволяют составить уникальную по своей подробности и полноте карту средневекового расселения, достоверно воссоздать общий процесс становления основного очага древнерусской исторической жизни в Волго-Окском междуречье, - пояснил директор Института археологии РАН Николай Макаров.

Справка "РГ"

Суздальское Ополье - окруженное лесами плато с плодородными землями на территории современных Владимирской и Ивановской областей. В X-XII веках здесь сложилась густая сеть поселений, многие из которых были основаны далеко от водных путей и отличались большими размерами, не уступающими малым городам того времени. Как показали археологические данные, значительная часть этих сел пережила монгольское нашествие, а многие из них продолжают существовать и сейчас.

В регионах Общество История Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область

Главное сегодня

Сенат США одобрил законопроект на $250 млрд о техническом противостоянии Китаю
Истребитель ВВС Болгарии пропал с радаров в ходе учений
Банк России отозвал лицензию у петербургского Энергомашбанка
Курс доллара упал ниже 72 рублей впервые с июля 2020 года
Россияне смогут автоматически получать соцвыплаты на госуслугах
Что происходит с русским языком в эпоху пандемии
Кому может понадобиться третья доза вакцины от COVID-19