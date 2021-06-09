Ученые Института археологии РАН нашли в Суздальском Ополье три десятка ранее неизвестных средневековых поселений. Всего же за 20 лет их обнаружено более 400.

- И этот список далеко не полон: по предварительным данным, пока найдено менее половины всех поселений, существовавших на территории Суздальского Ополья - ядра Владимиро-Суздальского княжества, ставшего в XII веке новым политическим центром Руси, - рассказали в ИА РАН.

В 2020-2021 годах суздальская экспедиция института сосредоточилась на поисках средневековых поселений в радиусе 10 километров от города.

Археологи пояснили, что разведки последних двух лет выявили вблизи Суздаля около 15 ранее неизвестных селищ, расположенных в малозаметных верховьях оврагов. В распаханном культурном слое найдены предметы XI-XIV веков, а также лепная керамика, созданная без гончарного круга и датируемая первым тысячелетием.

Еще полтора десятка поселений XI-XIV веков найдены в верховьях реки Рпени, в 15-20 километрах к юго-востоку от Суздаля. На поверхности селищ и в шурфах археологи собрали около 650 средневековых артефактов: бытовых вещей, орудий труда, украшений и предметов христианского благочестия. Причем, судя по находкам, часть здешнего населения имела высокий социальный статус.

- Датировка керамики и вещевых находок показывает, что время максимального роста поселений и наиболее интенсивной жизнедеятельности в Суздальском Ополье приходится на XII - первую половину XIII века, - сообщили в ИА РАН.

Одна из наиболее ярких находок - свинцовая подвесная печать с надписью "Илия, епископ Новгородский" и изображением Богоматери Знамения на оборотной стороне. Печать была найдена частным лицом и передана сотрудникам экспедиции. Она скрепляла документ, вышедший из канцелярии новгородского епископа Илии (Иоанна) в 1163-1164 годах. Полевые работы 2020-2021 годов пополнили редкими предметами и суздальскую коллекцию христианской металлопластики. Речь, в частности, о трех подвесках в виде фигур архангелов, круглой иконке Богоматери Оранты (все эти предметы XII - первой половины XIII века) и иконке с изображением архангела с жезлом и державой (вторая половина XIII - XIV век).

- Систематическое обследование центра Суздальской земли и интеграция в единую информационную систему данных о выявленных памятниках позволяют составить уникальную по своей подробности и полноте карту средневекового расселения, достоверно воссоздать общий процесс становления основного очага древнерусской исторической жизни в Волго-Окском междуречье, - пояснил директор Института археологии РАН Николай Макаров.

Справка "РГ"

Суздальское Ополье - окруженное лесами плато с плодородными землями на территории современных Владимирской и Ивановской областей. В X-XII веках здесь сложилась густая сеть поселений, многие из которых были основаны далеко от водных путей и отличались большими размерами, не уступающими малым городам того времени. Как показали археологические данные, значительная часть этих сел пережила монгольское нашествие, а многие из них продолжают существовать и сейчас.