Под Тверью скончался основатель центра спасения медвежат-сирот

В Тверской области скончался основатель центра спасения медвежат-сирот Валентин Пажетнов.

"Мы потеряли любимого мужа, отца, дедушку, прадедушку, основателя и вдохновителя семейного дела, объединившего поколения семьи Пажетновых, - спасения и реабилитации медвежат-сирот", - говорится на странице центра в соцсети.

Валентин Сергеевич Пажетнов - заслуженный эколог России, доктор биологических наук, главный научный сотрудник ФГБУ "Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник", разработчик уникальной методики выращивания медвежат-сирот, основатель Торопецкой биостанции "Чистый лес", автор многих научных работ и научно-популярных книг. Его книга "Мои друзья медведи" (1985) была переведена и переиздана в нескольких странах.

По словам близких Валентина Пажетнова, наряду с научной работой он особое внимание уделял работе с детьми и молодежью.

"Многие поколения воспитанников экошколы "Медвежата" и гости биостанции "Чистый Лес" с благодарностью вспоминают Дедушку Валю за доброту, мудрость, честность, искренность и простоту в общении", - говорится в сообщении на странице в соцсети.

Центр спасения медвежат-сирот находится в деревне Бубоницы Торопецкого района Тверской области. Здесь спасают, выхаживают, готовят к самостоятельной жизни оставшихся без матерей бурых медвежат, а потом выпускают их в естественную среду обитания и следят за их адаптацией в природе.