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09.06.2021 16:41
Рубрика: Власть

Светлана Разворотнева: Считаю, что пенсионеры не должны платить за паркинг

Текст: Анна Полтавцева

Пожилые жители столицы провели флешмоб в поддержку инициативы члена Общественной палаты РФ и правозащитницы Светланы Разворотневой. Ранее она предложила сделать парковки бесплатными для пенсионеров и людей с особыми потребностями. В руках автомобильные рули и плакаты: "Мы за бесплатный паркинг для пенсионеров": люди старшего поколения решили публично рассказать о своих насущных проблемах и попросить власти поддержать идею общественницы.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Пенсионеры поделились, что среди них немало автовладельцев, однако поездки по городу приходится сокращать - городская парковка дорого им обходится. Если оставить автомобиль просто на улице, возникает риск получить штраф от трех до пяти тысяч рублей. Для среднестатистического москвича на пенсии это большие деньги.

Ездить приходится много и часто: в лечебные и социальные учреждения, по другим делам. Посещение нескольких мест на личном транспорте заняло бы полдня. На общественном - затягивается на неделю. Людей огорчает вынужденная экономия и отказ от удобств.

- Я пенсионер, мой сын - инвалид. Мы вынуждены часто обращаться к врачам и ездим к ним на автомобиле. Очень неприятно, что, если места для инвалидов заняты, мы вынуждены искать другую парковку или платить. Неправильная парковка - штраф. Я считаю, бесплатных мест должно хватать, в том числе они должны быть и для обычных пенсионеров, - говорит Башарова Татьяна Тимофеевна.

- Город вычеркивает из своей жизни пожилых людей. При этом нам машины нужны не меньше, чем молодым людям. За стоянку нужно отдать три тысячи рублей в месяц, по городу ездишь - заплати еще две тысячи рублей за временные парковки. Как нам жить? - вторит ей Пахманов Владимир Анатольевич.

Член общественной палаты Светлана Разворотнева прокомментировала акцию. Она уверена, что решать вопрос необходимо, если пожилые люди заявляют о проблеме.

- Необходимо менять подход к планированию парковочных пространств. Во-первых, значительно увеличивать их количество, во-вторых, делать их доступнее и дифференцировать для различных групп населения. Я считаю, что пенсионеры - одна из таких групп, они не должны платить за паркинг, - сказала она.

Также правозащитница заявила, что, как в столице, так и в других крупных населенных пунктах проектирование парковок и автостоянок должно стать обязательной частью генеральных планов городов.

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