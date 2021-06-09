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Рубрика: Общество

В четверг в столице будет пасмурно и дождливо

Текст: Ирина Огилько
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В четверг в столичном регионе ожидается дождь, гроза и не выше 22 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

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По данным с метрологов, погода будет пасмурной почти весь день. Временами возможны дожди с грозами, ветер с порывами до 15 метров в сукунду. Атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе ниже нормы.

Напомним, что в ночь на четверг, 10 июня, столбики термометров опустятся до 13 градусов. Схожая погода ожидает столичный регион вплоть до воскресенья, 13 июня.

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