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9 июня 2021 г. 15:15
Общество
Текст: Артем Локалов

В Москве рассказали, будут ли переносить памятник Минину и Пожарскому

Его реставрация началась в столице
Ремонт памятника, который с 2018 года находится в аварийном состоянии, продлится до ноября 2022 года. Именно тогда будет отмечаться 350-летие народного ополчения, которое под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнало польских интервентов.
Памятник Минину и Пожарскому теперь за таким забором. Фото: Артем Локалов
Памятник Минину и Пожарскому теперь за таким забором. Фото: Артем Локалов

Памятник снимут с постамента, его ждет реставрирация в специальном павильоне, который построят рядом. Это сделано, так как транспортировка для памятника нежелательна.

Сейчас возле постамента открыли небольшую часть мостовой. В ближайшее время исследователи должны установить, к какому периоду она относится - либо это брусчатка 1704 года, донаполеоновская, либо та, что уложена в 1818 году, когда Москву приводили в порядок после нашествия войск Наполеона. Но в любом случае это именно то мощение, которое было, когда памятник появился на Красной площади.

Археологи изучают мостовую, которая открылась возле памятника / Артем Локалов

Изначально монумент работы Ивана Мартоса был установлен перед зданием Верхних торговых рядов. Позже их перестроили (теперь это ГУМ), а памятник передвинули к храму Василия Блаженного - в 1931 году. Перемещение скульптуры, вес которой 18 тонн, очевидно, осуществляли при помощи подъемного крана, а в качестве фундамента использовали белый камень кремлевских построек. Каких именно - еще предстоит узнать. Возможно, тех, которые были разрушены в 1931-м.

Директора Исторического музея (именно ГИМ отвечает за памятник) Алексея Левыкина спросили, рассматривался ли вопрос возвращения памятника на прежнее место - перед зданием ГУМа.

- Зачем? Моя точка зрения - памятник находится на удачном месте. Рядом с одним из символов Москвы - Покровским собором. И потом мы гордимся, что рука князя Пожарского указывает на Исторический музей. Часто бывает в истории, когда вторичное место удачнее для памятника, нежели изначальное.
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Ремонтные работы на памятнике проводили в 1950-х, 1980-х. В 1990-м было зафиксировано, что процесс разрушения памятника продолжается. Действий не предпринималось и в 2001 году произошло обрушение заднего барельефа постамента, который был утрачен.

Таких масштабных работ, которые запланированы сейчас, в истории еще не было.

- Памятник полый, но в скульптурах частично сохранилась формовочная масса. Кроме того, за спиной у князя установлен шлем, на боковой грани которого есть след от утраченной наушины. Ее мы восстановим, - сказал Алексей Жданов, главный архитектор проекта реставрации памятника.

Всего на нее потребуется 55 миллионов. Это народные пожертвования, спонсорские и государственные деньги.

Шлем за спиной Дмитрия Пожарского, который дополнят утраченной "наушиной". / Артем Локалов

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#журнал Родина
#памятники