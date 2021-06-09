В Москве рассказали, будут ли переносить памятник Минину и Пожарскому

Ремонт памятника, который с 2018 года находится в аварийном состоянии, продлится до ноября 2022 года. Именно тогда будет отмечаться 350-летие народного ополчения, которое под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнало польских интервентов.

Памятник снимут с постамента, его ждет реставрирация в специальном павильоне, который построят рядом. Это сделано, так как транспортировка для памятника нежелательна.

Сейчас возле постамента открыли небольшую часть мостовой. В ближайшее время исследователи должны установить, к какому периоду она относится - либо это брусчатка 1704 года, донаполеоновская, либо та, что уложена в 1818 году, когда Москву приводили в порядок после нашествия войск Наполеона. Но в любом случае это именно то мощение, которое было, когда памятник появился на Красной площади.

Изначально монумент работы Ивана Мартоса был установлен перед зданием Верхних торговых рядов. Позже их перестроили (теперь это ГУМ), а памятник передвинули к храму Василия Блаженного - в 1931 году. Перемещение скульптуры, вес которой 18 тонн, очевидно, осуществляли при помощи подъемного крана, а в качестве фундамента использовали белый камень кремлевских построек. Каких именно - еще предстоит узнать. Возможно, тех, которые были разрушены в 1931-м.

Директора Исторического музея (именно ГИМ отвечает за памятник) Алексея Левыкина спросили, рассматривался ли вопрос возвращения памятника на прежнее место - перед зданием ГУМа.

- Зачем? Моя точка зрения - памятник находится на удачном месте. Рядом с одним из символов Москвы - Покровским собором. И потом мы гордимся, что рука князя Пожарского указывает на Исторический музей. Часто бывает в истории, когда вторичное место удачнее для памятника, нежели изначальное.

Ремонтные работы на памятнике проводили в 1950-х, 1980-х. В 1990-м было зафиксировано, что процесс разрушения памятника продолжается. Действий не предпринималось и в 2001 году произошло обрушение заднего барельефа постамента, который был утрачен.

Таких масштабных работ, которые запланированы сейчас, в истории еще не было.

- Памятник полый, но в скульптурах частично сохранилась формовочная масса. Кроме того, за спиной у князя установлен шлем, на боковой грани которого есть след от утраченной наушины. Ее мы восстановим, - сказал Алексей Жданов, главный архитектор проекта реставрации памятника.

Всего на нее потребуется 55 миллионов. Это народные пожертвования, спонсорские и государственные деньги.