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09.06.2021 11:55
Рубрика: Экономика

В регионах Дальнего Востока началась летняя оздоровительная кампания

Текст: Елена Манукиян

Более 3,4 тысяч организаций детского отдыха открылись на Дальнем Востоке. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Стало известно, сколько детей отдохнут в этом году в лагерях

Отмечается, что о готовности к началу летней оздоровительной кампании доложили главы всех дальневосточных регионов. Так, например, в Хабаровском крае организованным отдыхом планируется охватить более 55 тысяч детей. В Чукотском автономном округе будут задействованы пришкольные площадки, помимо этого детей примут подмосковные лагеря и Всероссийский детский центр "Океан". В Камчатском крае открылись 104 летних оздоровительных организации, в которых отдохнут 12,6 тыс. детей. В 303 центрах отдыха Сахалинской области ждут 12,9 тысяч школьников. Помимо этого, на средства областного бюджета приобретены путевки в лагеря, расположенные на побережье Чёрного моря. Сахалинские школьники также станут участниками профильных смен всероссийских и международных детских центров "Океан", "Орленок", "Смена", "Артек".

Правительство Магаданской области полностью возместит стоимость путевок в свои региональные организации отдыха, в которых в этом году отдохнут более 9 тысяч детей. Некоторые магаданские школьники поедут отдыхать на Черное море - в Крым и Краснодарский край. В Приморье разными формами отдыха и оздоровления планируется охватить 174,7 тыс. детей. В реестр организаций отдыха детей и их оздоровления заявились 563 организации.

Всего на Дальнем Востоке проживает почти 2 млн детей. Разработаны отдельные программы по организации отдыха детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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