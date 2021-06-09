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09.06.2021 09:11
Рубрика: Происшествия

В Забайкалье завели дело о контрабанде леса на 600 млн рублей

Текст: Юлия Гарднер

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело о контрабанде леса (часть 3 статьи 226.1 УК РФ). Его фигурантами стали местный житель и гражданин Китая.

Из Забайкалья в Китай вывезли контрабандный лес на 83 млн рублей

Как считает следствие, сообщники с 2009 по 2015 годы вывезли за рубеж более 190 тысяч кубометров лесоматериалов на сумму более 600 миллионов рублей. Они легализовывали незаконно добытую древесину, создавая фиктивные юридические лица и используя поддельные документы.

"В рамках внешнеэкономических контрактов с различными китайскими фирмами документы, подготовленные от имени подставных фирм, предоставляли в Читинскую таможню для декларирования и перемещения лесоматериалов в КНР", - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Оба фигуранта задержаны и решением суда заключены под стражу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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