В Забайкалье завели дело о контрабанде леса на 600 млн рублей

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело о контрабанде леса (часть 3 статьи 226.1 УК РФ). Его фигурантами стали местный житель и гражданин Китая.

Как считает следствие, сообщники с 2009 по 2015 годы вывезли за рубеж более 190 тысяч кубометров лесоматериалов на сумму более 600 миллионов рублей. Они легализовывали незаконно добытую древесину, создавая фиктивные юридические лица и используя поддельные документы.

"В рамках внешнеэкономических контрактов с различными китайскими фирмами документы, подготовленные от имени подставных фирм, предоставляли в Читинскую таможню для декларирования и перемещения лесоматериалов в КНР", - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Оба фигуранта задержаны и решением суда заключены под стражу.