Житель Владивостока напал с ножом на бригаду скорой помощи

Полиция Владивостока начала проверку инцидента, в ходе которого местный житель угрожал ножом приехавшей к нему бригаде скорой помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что нетрезвый мужчина сообщил родным о намерении покончить с собой. Те вызвали скорую. Но на приехавших медиков он набросился с ножом.

- Полиция проводит проверку видео, размещенного в социальных сетях, по факту агрессивного поведения жителя Ленинского района, который угрожал ножом бригаде скорой медицинской помощи, - рассказал собеседник агентства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.