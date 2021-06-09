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09.06.2021 06:37
Рубрика: Происшествия

Житель Владивостока напал с ножом на бригаду скорой помощи

Текст: Ольга Журман

Полиция Владивостока начала проверку инцидента, в ходе которого местный житель угрожал ножом приехавшей к нему бригаде скорой помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

Под Тверью мужчина напал с ножом на полицейских

Известно, что нетрезвый мужчина сообщил родным о намерении покончить с собой. Те вызвали скорую. Но на приехавших медиков он набросился с ножом.

- Полиция проводит проверку видео, размещенного в социальных сетях, по факту агрессивного поведения жителя Ленинского района, который угрожал ножом бригаде скорой медицинской помощи, - рассказал собеседник агентства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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