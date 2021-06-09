Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении участника банды

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вячеслава Курганова. Он обвиняется в покушении на убийство.

Следователи выяснили, что в марте 2017 года участники банды Сергея Неверова, в которой был Вячеслав Курганов, попытались убить одного из участников преступной организации - Владимира Сафронова.

Для этого в Тольятти Вадим Жестков выехал на автомобиле Курганова к Сафронову и в упор расстрелял его. Потерпевший выжил. После этого Курганов скрылся на территории Грузии. Там его арестовали в марте 2019 года.

Жестков был привлечен к уголовной ответственности ранее - Самарским областным судом.